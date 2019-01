Unterföhring (ots) -



Kai Kobold (36) und sein Lebensgefährte Marcus (35) leben wie im Märchen: Zusammen bewohnt das Paar einen 32 Meter hohen und 1,5 Millionen Euro teuren Wasserturm im idyllischen Hamburger Stadtteil Bergedorf. Auf 300 Quadratmetern und mit einem Wochenbudget von 3960 Euro frönen die beiden einem Leben zwischen Designer-Klamotten und Antiquitäten-Preziosen. Am anderen Ende der sozialen Skala lebt Familie Domke in Bremen-Gröpelingen: Reinigungsfrau Malgorzata (42), ihr Mann, der arbeitslose ehemalige Hafenarbeiter Santos (39), und ihre beiden Kinder bewohnen zusammen eine Drei-Zimmer-Wohnung und müssen mit mageren 185 Euro pro Woche auskommen. Für das SAT.1-Tauschexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" taucht das Millionärs-Paar Kai und Marcus am Mittwoch, 16. Januar 2019, um 20:15 Uhr in das Leben von Familie Domke ein - und andersherum: Jeweils für eine Woche tauschen sie Wohnung, Lebensgewohnheiten und Budget. Eine einschneidende Erfahrung für alle Beteiligten: Während Familie Domke, die normalerweise jeden Cent zweimal umdrehen muss, in das unbeschwerte Leben von Kai und Marcus eintaucht, lernt das "Double Income, No Kids"-Paar die Härten des Lebens an der Armutsgrenze kennen...



"Plötzlich arm, plötzlich reich" - am Mittwoch, 16. Januar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.



