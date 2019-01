Die komplett ausgestattete Ladebox Mennekes Amtron Xtra 22 C2 erreichte die Note »sehr gut« und gehört damit zu den Top3 der getesteten Wallboxen.

Der Automobilclub untersuchte ein breites Produktangebot an Ladestationen für Carports, Tiefgaragen oder einen Parkplatz am Eigenheim. Getestet wurden die Zuverlässigkeit beim Laden, die Einfachheit der Bedienung sowie die Sicherheit. Die insgesamt zwölf Testmuster lagen dabei in Ladeleistungen und Ausstattungsniveau teils weit auseinander. Ziel des ADAC war es, die Vielfalt der am Markt erhältlichen Ladeeinrichtungen für elektrisch angetriebene Autos aufzuzeigen.

Auf dem eigens dafür errichteten ADAC-Testfeld konnte die Wallbox Mennekes Amtron Xtra 22 C2 mit einem Ergebnis von 1,4 bestehen und erreichte damit insgesamt den dritten Platz. Unter den drei Ladestationen mit einer maximalen Ladeleistung von 22 KW entspricht das sogar einem ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...