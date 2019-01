Nachdem im Januar 2018 bei der letzten Interplastica 650 Aussteller aus 31 Ländern ihre Innovationen präsentierten, stehen die Vorzeichen auch für 2019 sehr gut. Nach Ende des offiziellen Anmeldeschlusses Ende September 2018 waren nur noch vereinzelt Flächen frei, die bis Ende November 2018 vergeben werden sollten. Die Nachfrage im Rohstoff-Segment sei gleichermaßen stark wie bei Maschinen und Equipment, teilte die Messe Düsseldorf mit. Die Messe in Russland ist Bestandteil der Marke Global Gate, in der die Messe Düsseldorf ihre weltweiten Aktivitäten für die Kunststoff- und Kautschukindustrie bündelt. Unter den angemeldeten Ausstellern sind die großen Anbieter der Kunststoff- und Verpackungsbranche ebenso vertreten wie kleine Spezialisten, langjährige Teilnehmer und auch bemerkenswert viele Neuaussteller. Auf internationaler Seite sind Deutschland mit einer starken Beteiligung, Österreich mit einem Gemeinschaftsstand, Italien und auch China besonders stark vertreten. Darüber hinaus nehmen 2019 zahlreiche Unternehmen aus der Türkei an der Interplastica teil. Das Angebot der Aussteller wird ergänzt durch ein fachliches Rahmenprogramm. Dazu gehört die Sonderschau 3D Fab+Print Russia in Halle 2.3, die bereits zum dritten Mal zur Interplastica stattfindet. In deren Mittelpunkt stehen die stark wachsenden Bereiche Additive Fertigung und 3D-Druck. Russische und internationale Experten werden Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen der jungen Technologie diskutieren, Aussteller ihre innovativen Produkte und Lösungen präsentieren. Anziehungspunkt für das internationale Fachpublikum wird auch die Polymer Plaza in Halle 1 sein. Mit Vorträgen und Diskussionen zu Rohstoffproduktion, -anwendung und -verwertung bietet das Vortragsforum ein überaus nützliches Add-On für Messebesucher. Schwerpunktthemen werden u.a. Leichtbau und Composites sein. Zeitgleich zur Interplastica 2019 findet wieder die Upakovka - Processing and Packaging mit über 250 Ausstellern statt, wodurch sich klare Synergien ergeben. Während die interplastica die Hallen 1, 2 und 8 belegt, findet die Upakovka im Pavilion Forum statt. Rund 25.000 Fachbesucher werden zu den beiden Messen erwartet.

