Dieses Training hat sich gelohnt! In der zweiten Live-Show von "Dancing on Ice" konnte Fitness-Coach Detlef Soost am Sonntagabend in SAT.1 die Juroren Katarina Witt, Judith Williams, Daniel Weiss und Cale Kalay begeistern - das spiegelt sich in seiner Punktewertung wider. Mit 30,5 Punkten kämpften sich Detlef und seine Profi-Tanzpartnerin Kat Rybkowski auf den dritten Platz unter den sieben Eistanz-Paaren und steigern sich um herausragende 8,0 Punkte. "Das war geil! Eine echte Steigerung zu letzter Woche! Du hast losgelassen und Risiko gezeigt", bewertet Juror Daniel Weiss Detlefs Kür. Detlef Soost ist erleichtert nach seinem Auftritt: "Wir sind über 30 Punkte! Wahnsinn! 'Dancing on Ice' ist Emotionen pur, egal ob man ein Schrank ist oder ein Schränkchen."



Erster Dämpfer für eines der "Dancing on Ice"-Favoritenpaare? Sarah Lombardi überzeugte bei ihrer Kür und wurde vom Publikum bejubelt, dennoch fiel die Jury-Wertung mit 33,0 Punkten für sie und Eistanzpartner Joti Polizoakis leicht schlechter aus als in der Vorwoche. Katarina Witt kritisiert: "Ich möchte an dein Tänzerherz appellieren. Ich möchte mehr Eistanzelemente sehen." Juror Daniel Weiss urteilt: "Das war eher ein Hebungslauf als ein Eistanz." Wie werden Sarah und Joti auf die Kritik in der dritten Live-Show am Sonntag reagieren?



Für Aleksandra Bechtel hat es sich bei "Dancing on Ice" hingegen ausgetanzt - im "Skate off" unterliegt sie gegen Bob-Olympiasieger Kevin Kuske.



