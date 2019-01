An diesem Montag treffen sich die Länderminister zu Beratungen über eine Grundsteuerreform. Aber der diskutierte Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz führt nur ins Chaos. Wie es besser geht.

Eines ist gewiss: Die Grundsteuer muss reformiert werden. Im April 2018 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass das aktuelle System zur Berechnung der Grundsteuer verfassungswidrig sei. Es sei völlig überholt und führe zu gravierenden Ungleichbehandlungen der Immobilienbesitzer. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Reform der Grundsteuer bis Ende 2019. Danach bekommt die Finanzverwaltung fünf Jahre Zeit, um die neuen Regeln anzuwenden. Nach Ablauf der fünfjährigen Frist müssen die neuen gesetzlichen Regeln angewandt werden.

Das Bundesverfassungsgerichts bei seinem Urteil vor allem zwei Auflagen an die Reformer gerichtet: Das neue Gesetz soll mit dem Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz vereinbar sein und die neue Grundsteuer soll eine Bewertungskomponente enthalten.

Bisher wird die Grundsteuer auf Grundlage von Einheitswerten erhoben. Also die Steuer wird pro Immobilieneinheit berechnet. Die Einheitswerte wurden erstmals 1935 festgelegt. Aktualisiert wurden die Einheitswerte 1964 für Westdeutschland. In Ostdeutschland gelten immer noch die alten von 1935. Hinzukommt ein Hebesatz, den die Gemeinden jeweils unterschiedlich festlegen. Folglich zahlen Immobilienbesitzer in unterschiedlichen Gemeinden unterschiedlich viel Grundsteuer.

An diesem Montag also treffen sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Länderfinanzminister, um über die Reform der Grundsteuer zu beraten und es werden schwierige Verhandlungen erwartet. Ursprünglich war Olaf Scholz für eine Grundsteuer, die sich an Flächen orientiert. Dass er für ein Flächenmodell war, hat er aber leider wieder vergessen. Jetzt als SPD-Finanzminister hat er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...