Fünf Stunden wurde Pawel Adamowicz am Sonntag operiert, doch am Ende erlag er seinen Verletzungen. Der Täter hatte offenbar psychische Probleme.

Der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz ist nach einem Messerangriff gestorben. Er sei am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte Polens Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Zuvor hatten die Ärzte stundenlang um sein Leben gekämpft. Einer von ihnen, Dr. Tomasz Stefaniak, sagte, der 53-Jährige habe eine schwere Wunde am Herzen und eine weitere am Zwerchfell und den inneren Organen erlitten und habe viel Blut verloren.

Ein Mann hatte Adamowicz am Sonntag bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Danzig auf der Bühne mit einem Messer angegriffen. Der Bürgermeister musste von Ärzten reanimiert werden und wurde dann in die Danziger Universitätsklinik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...