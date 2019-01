Erfurt (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



"Dein Song" ist seit elf Jahren kreative Plattform für junge Musiker und wird zum neunten Mal in Folge von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich moderiert. Acht prominente Musikpaten begleiten die 11. Staffel: Nico Santos, Rea Garvey, Mike Singer, Vanessa Mai, Max Mutzke, LEA, Michael Schulte und Angelo Kelly.



Ab Montag, 25. Februar 2019, montags bis donnerstags, 19:25 Uhr bei KiKA Final-Show: Freitag, 22. März 2019, 19:05 Uhr live bei KiKA



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de