Amazon-Gründer Jeff Bezos lässt sich nach 25 Jahren Ehe scheiden. Was kommt auf Superreiche zu, wenn es an die Aufteilung des Vermögens geht? Scheidungsanwalt Rudolf Haibach erklärt, warum ein Ehevertrag oft nichts nützt.

Herr Haibach, wenn der reichste Mann der Welt, Amazon-Gründer Jeff Bezos, sich scheiden lässt, was kommt dann auf ihn zu?Ich gehe davon aus, dass er das schon einen Ehevertrag geregelt hat, sodass ihm da eigentlich nichts passieren kann - außer, dass er vielleicht viel Geld bezahlen muss.

Ob und welche Regelung die Eheleute Bezos miteinander haben, ist derzeit nicht bekannt. Ist es trotzdem denkbar, dass es keinen Vertrag gibt? Bei so vielen Milliarden, könnte man meinen, ist es doch auch ein bisschen egal.Denkbar ist dies: Bezos hat geheiratet, als er noch nicht so viel hatte. Da wird er an einen Ehevertrag womöglich gar nicht gedacht haben. Und später, als dann viel Vermögen da war, hat vielleicht seine Frau klugerweise nicht eingewilligt. Das wäre rein menschlich gesehen ein möglicher Verlauf. Aber es ist spekulativ.

Und dann greift das amerikanische Scheidungsrecht, bei dem im Regelfall das Vermögen halbiert wird.So ist es. Das betrifft übrigens auch gar nicht selten binationale Ehen, wo Deutsche beteiligt sind. Ich vertrete immer wieder solche Fälle. Die Amerikaner interessieren sich nicht für einen deutschen Ehevertrag. Das gleiche gilt auch für England.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...