"Trumps Russland-Connection", "Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" und "Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik" heißen die drei Dokumentationen, die ZDFinfo am Donnerstag, 17. Januar 2019, ab 20.15 Uhr in Erstausstrahlung zeigt. Von 19.30 bis 1.00 Uhr sind weitere Dokumentationen mit Blick auf die bisherige Amtszeit des 45. Präsidenten der USA in ZDFinfo zu sehen.



Seit der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 lässt FBI-Sonderermittler Robert Mueller nicht locker: Welche Rolle haben die Russen bei der Trump-Wahl gespielt? Wenn dem Präsidenten geheime Absprachen und Behinderungen der Justiz nachzuweisen sind, könnte es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen. In der Dokumentation "Trumps Russland-Connection - Das FBI, Mueller und die Wahrheit", die am Donnerstag, 17. Januar 2019, 20.15 Uhr, erstmals in ZDFinfo zu sehen ist, nehmen die Autoren Jaques Charmelot und Pascal Vasselin Trumps Wahlsieg und die ersten Monate seiner Amtszeit bis zu den Midterms im November 2018 unter die Lupe und gehen der Frage nach: Wie hat sich Amerika in dieser kurzen Zeit verändert?



Den Lebenslauf des 45. Präsidenten der Vereinigten Staatennimmt ab 21.00 Uhr die französische Dokumentation "Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" in den Fokus. Autor Frederic Mitterand beleuchtet unter anderem, wie Trump den unverhohlenen Hass seiner Gegner, vor allem der Intellektuellen, zu genießen scheint. Und er geht der Frage nach, inwiefern Trump sich vor allem auf seine eigene Familie stützen kann.



Im Anschluss beleuchtet ab 22.00 Uhr die PBS-Frontline-Dokumentation "Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik" (Originaltitel: "Separated: Children at the Border"), wie im Sommer 2018 die rigide Einwanderungspolitik ihren traurigen Höhepunkt erreichte: Tausenden illegal ins Land gekommenen Migranten wurden ihre Kinder weggenommen. Die Dokumentation von Marcela Gaviria und Martin Smith untersucht die Ursprünge der "Null-Toleranz-Politik" der US-Regierung und lässt Kinder zu Wort kommen, die von ihren Eltern getrennt wurden.



Der ZDFinfo-Doku-Abend in der Übersicht: 19.30 Uhr: Trumps Weg an die Macht 20.15 Uhr: Trumps Russland-Connection - Das FBI, Mueller und die Wahrheit 21.00 Uhr: Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 22.00 Uhr: Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik 22.45 Uhr: Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus 23.30 Uhr: Der Anti-Trump - Senator John McCain 00.15 Uhr: Die Killer von Long Island - Einwanderer unter Generalverdacht



