Vor gut einem Jahr stand die Digitalwährung Bitcoin so hoch wie nie. Dann platzte die Blase und mit ihr die Träume von Millionen. Aber tot sind die virtuellen Währungen noch lange nicht.

Anfang Dezember heftete sich Peter McCormack folgenden Tweet an sein Twitter-Profil: "Hier steht, wie ich aus 32.000 Dollar 1,2 Millionen machte und wieder ziemlich genau null (wenn alle Steuern bezahlt sind)."

Wer darauf klickt, liest in 14 Tweets die Geschichte eines 39-jährigen Familienvaters, der binnen zwei Jahren ein Vermögen mit Kryptowährungen machte, nur um es anschließend wieder zu verlieren - eine der verrücktesten Spekulationsblasen der Finanzgeschichte in knapp 2000 Zeichen. Darunter berichten Hunderte von ähnlichen Erlebnissen.

McCormack, der heute den Podcast "What Bitcoin did" betreibt, hatte Ende 2016 seinen Job bei einer Werbeagentur verloren und seine Ersparnisse von rund 32.000 Dollar in die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum investiert. Anfang 2017 hatte Bitcoin gerade die 1000-Dollar-Marke überschritten. Nach weniger als drei Monaten hatte McCormack seinen Einsatz verzehnfacht. Im Sommer 2017 verkaufte McCormack ein Viertel seiner Bitcoin - nur um das Geld in andere Kryptowährungen zu investieren. Reine Gier. Aber auch jetzt zahlte die sich aus. Im Dezember 2017 war Bitcoin auf fantastische 19.500 Dollar gestiegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen erreichte fast 800 Milliarden Dollar.

Und McCormack war Millionär. Das Geld hätte sein Leben verändern können, schreibt er, aber er wollte mehr. Fünf Millionen, mindestens. Mit dem Geld wollte er den Fußballclub seiner ostenglischen Heimatstadt Bedford kaufen. Wie alle, die in einer Spekulationsblase stecken, extrapolierte er den steilen Anstieg der vergangenen Monate auf die Zukunft. So gerechnet, hätte er die fünf Millionen ein halbes Jahr später haben müssen.Er wollte außerdem: Traden, als Kryptoberater tätig werden, Bitcoin schürfen und einen Bitcoin-Podcast starten. Den Podcast gibt es heute noch. Aus den anderen Projekten wurde nichts.Denn 2018 kollabierte der Markt, der Gesamtwert der Kryptowährungen fiel von 800 Milliarden auf knapp 130 Milliarden Dollar heute. Bitcoin notiert aktuell bei 3800 Dollar - gut 80 Prozent minus. Alternative Kryptowährungen, die Altcoins, hat es noch schlimmer erwischt. Wer etwa vor einem Jahr 1000 Euro in Cardano oder Verge steckte, hat heute weniger als 40 Euro. Selbst den harten Kryptofans ist mittlerweile klar: Es ist vorbei. Die Blase ist geplatzt.

McCormack, du Depp!, wird mancher sagen. Warum hast du nicht verkauft?

Doch wer einmal eine Spekulationsblase mit "skin in the game", wie der Buchautor Nassim Taleb es nennt, also mit echtem Einsatz aus eigenem Geld, miterlebt hat, der weiß: Einen Spekulanten zu stoppen ist ähnlich schwer, wie einen Raucher zu entwöhnen. Dem Raucher ist klar, dass Rauchen ungesund ist. Der Spekulant ahnt, dass Kurse nicht ewig steigen können.

Aber was ist, wenn es dieses Mal anders ist? Und es war ja tatsächlich vieles anders im Bitcoin-Boom.

Da war das Versprechen einer Alternative zum Bankensystem. Digitales Geld, das ohne eine zentrale Autorität auskommt. Erfunden von dem Mythos Satoshi Nakamoto, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist, mitten in der Finanzkrise 2008. Fälschungssicher. Unmanipulierbar. Deflationär. In seinem Buch "The Bitcoin Standard" erklärt der Ökonom Saifedean Ammous, wie Bitcoin als Basis für wertstabiles Geld fungieren könnte - so wie Gold im System des Goldstandards. Das Buch ist ein Hohelied auf die Geldtheorie der Österreichischen Schule; Balsam für jeden, der schon länger ein diffuses Unwohlsein beim Gedanken an unser Geldsystem und Schuldenexzesse spürt.

Blockchain als neuer Gold-Standard?

Zentralbanken würden früher oder später herkömmliches Geld mit Bitcoin, dem digitalen Gold, unterlegen. Deshalb könne Bitcoin ja so wertvoll werden wie alles Gold der Welt - und damit locker auf 150.000 Dollar steigen. Klingt wahnsinnig, aber viele, die den Ritt von 1000 auf fast 20.000 Dollar miterlebt haben, glaubten daran.

Getrieben wurde Bitcoin auch vom Vertrauen ...

