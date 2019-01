Nach der Messe ist für viele bereits wieder vor der Messe. Das gilt zumindest für die Automatisierer und Elektrotechniker rund um Hamburg. Für sie heißt es bereits Mitte Januar schon wieder: Leinen los und auf zur all about automation Hamburg. Rund 130 Aussteller verzichten quasi auf den eigentlich verdienten Winterschlaf und zeigen im Norden, wie sich Maschinen und Anlagen einfach und effizient automatisieren lassen.

Die all about automation Hamburg findet am 16. Januar 2019 von 9 bis 17 Uhr und am 17. Januar 2018 von 9 bis 16 Uhr in der Messehalle Hamburg-Schnelsen (Modering 1a, 22457 Hamburg) statt. Zu sehen sind dort sowohl einsatzerprobte Lösungen und bewährte Produkte als auch Innovationen und Lösungen für die digitale Transformation.

Der Messeeintritt kostet 20,00 Euro. Zugelassen sind ausschließlich Fachbesucher. Im Eintrittspreis eingeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...