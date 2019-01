Unterföhring (ots) - - Bereits in Gruppenphase mehr als 39 Prozent mehr Sky Sportsbar Gäste als in der Vorsaison - Reduzierter Saisonpreis zur K.o.-Phase in Höhe von einmalig 799 Euro statt 999 Euro, ohne Aktivierungsgebühr und Hardwarekosten - Oliver Lewis, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Auf die Gastronomie warten ab Februar grandiose deutsch-englische Duelle in der UEFA Champions League und Runde für Runde neue Umsatztreiber. Mit unserem Spezialangebot können die Bars völlig unkompliziert und zu fairen Preisen das Beste der Königsklasse zeigen und damit mehr Gäste in die Bars locken und zusätzlichen Umsatz generieren."



Unterföhring, 14. Januar 2019 - 39 Prozent mehr Gäste: Die Gastronomie verzeichnete während der Gruppenphase der diesjährigen UEFA Champions League Saison starken Zulauf. Und mit der K.o.-Phase geht es erst richtig los. Die Achtelfinalspiele sind ausgelost und die attraktiven Paarungen in der nächsten Runde versprechen packende Duelle und volle Bars. Denn: Die Spiele sind seit dieser Saison erstmals live exklusiv im Pay-TV zu empfangen. Sky hat sich die Live-Rechte der UEFA Champions League erneut gesichert und überträgt im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore der Königsklasse live, darüber hinaus ein exklusives Einzelspiel pro Abend. In der K.o.-Phase zeigt Sky live und exklusiv beide Duelle zwischen dem FC Bayern und Liverpool sowie die Rückspiele Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur und Manchester City gegen Schalke 04.



Mit dem Sky Saison-Abo könnten Gastronomen vom Achtelfinale bis zum Finale die gesamte Champions League Saison zeigen. Um seinen Gästen das Beste der UEFA Champions League zu zeigen, können sich Gastronomen das für die K.o.-Phase reduzierte Saison-Abonnement von Sky zum Preis von einmalig 799 Euro (statt 999 Euro) sichern. Das Sky Saison Abo berechtigt zur Ausstrahlung aller Übertragungen der Königsklasse auf den Sendern von Sky Sport. Mehr Informationen dazu gibt es unter https://business.sky.de/ucl



Oliver Lewis, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Auf die Gastronomie warten ab Februar grandiose deutsch-englische Duelle in der UEFA Champions League und Runde für Runde neue Umsatztreiber. Mit unserem Spezialangebot können die Bars völlig unkompliziert und zu fairen Preisen das Beste der Königsklasse zeigen und damit mehr Gäste in die Bars locken und zusätzlichen Umsatz generieren."



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



