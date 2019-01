Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach den beiden überzeugenden Auftritten gegen Korea und Brasilien sowie dem heutigen Spiel gegen Russland wartet mit Titelverteidiger Frankreich am Dienstag, 15. Januar 2019, der härteste Brocken auf die DHB-Auswahl. Das ZDF überträgt das Spiel in der WM-Gruppe A zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr live aus Berlin. Kommentator in der Arena ist Christoph Hamm, unterstützt von Markus Baur. Für Moderation und Analyse stehen erneut Yorck Polus und ZDF-Experte Sören Christophersen bereit.



Die französische Mannschaft zählt zu den Favoriten des WM-Turniers und wird dem Team von Bundestrainer Christian Prokop alles abverlangen - auch ohne Superstar Nicola Karabatic, dessen Aufstellung für dieses Prestige-Duell noch fraglich ist.



Die Handball-WM nimmt langsam Fahrt auf und zieht nicht nur die Fans in den Hallen in ihren Bann: Nach den 6,11 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 23,6 Prozent) beim Eröffnungsspiel gegen Korea verfolgten am Samstag, 12. Januar 2019, knapp acht Millionen ZDF-Zuschauer (Marktanteil: 31,7 Prozent) den 34:21-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien.



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-handball-wm-2019-bei-ard-und-zdf/



Sport im ZDF: https://zdfsport.de



https://twitter.com/ZDFsport



https://facebook.com/ZDFsport



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121