Der EUR/GBP kollabierte am Freitag und setzte seine Talfahrt am Montag fort. Auslöser für die Verluste waren die jüngsten Brexit-Meldungen, woraufhin das Paar seine anfänglichen Gewinne abgab. Der EUR/GBP handelte zuletzt auf 0,8874, nachdem er in der Spitze auf 0,8953 notierte. EUR/GBP - wichtige Kursniveaus Der EUR/GBP flirtet aktuell mit einem ...

