Volkswagen will den Bau seiner Elektroautos weiter vorantreiben. Dafür investieren die Wolfsburger 700 Millionen Euro in ihr US-Werk in Chattanooga.

Volkswagen steckt für den Bau von Elektroautos rund 700 Millionen Euro in sein US-Werk in Chattanooga. 2022 soll dort mit dem Stadtgeländewagen ID Crozz das erste vollelektrische Auto auf Basis des VW-Elektrobaukastens vom Band rollen, wie Konzernchef Herbert Diess am Montag in Detroit mitteilte. "Die Entscheidung, ...

