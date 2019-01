Medienmitteilung 14. Januar 2019

Veränderung in der Geschäftsleitung der bfw liegenschaften ag

Frauenfeld, 14. Januar 2019 - Philipp Hafen, Chief Financial Officer der bfw liegenschaften ag, hat den Verwaltungsrat und das Management informiert, dass er nach rund zehn Jahren Tätigkeit für verschiedene Gesellschaften der BFW Gruppe und rund zwei Jahren als Chief Financial Officer der bfw liegenschaften ag, die Gesellschaft verlassen wird, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen.

Der Verwaltungsrat und das Management der bfw liegenschaften ag bedauern diesen Entscheid sehr und danken Philipp Hafen für sein grosses Engagement zugunsten der Gesellschaft. Sie wünschen ihm beruflich und privat alles Gute und weiterhin viel Erfolg für seine Zukunft.

Die Suche nach einem Nachfolger wird eingeleitet. Philipp Hafen wird seine Funktion als CFO bis zur Regelung einer Nachfolge wie bisher wahrnehmen.

Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht Philipp Hafen Verwaltungsratspräsident und CEO Chief Financial Officer +41 52 728 01 01 +41 52 728 01 05 beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda:

12. März 2019 Publikation Jahresergebnisse und Geschäftsbericht 2018 07. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 2019 13. September 2019 Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch (http://www.bfwliegenschaften.ch)

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.