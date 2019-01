Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist schwach in die neue Börsenwoche gestartet. Es waren die überraschend schwachen Aussenhandelsdaten aus China, welche die Dividendenpapiere weltweit unter Druck setzten. Die Daten sind nach Auffassung von Experten ein weiterer Beleg dafür, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China der Weltwirtschaft nun immer grösseren Schaden zufügt.

Zudem lastete die Ungewissheit vor der am Dienstag anstehenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament auf der Stimmung. Daher sei es zu den Gewinnmitnahmen gekommen - nach den markanten Kursgewinnen seit Jahresbeginn. In der Vorwoche hatte der SMI um 2,6 Prozent zugelegt und in der Woche davor schon um 2,1 Prozent. Die erhöhte Nervosität liess sich auch an einem steigenden Volatilitätsindex ablesen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,77 Prozent tiefer bei 8'760,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,65 Prozent auf 1'352,34 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,72 Prozent auf 10'218,85 Stellen nach. Bei den 30 SMI/SLI-Werten kamen auf 25 Verlierer 5 Gewinner.

Vor allem zyklische Papiere kamen am Berichtstag unter Druck. So büssten Dufry 2,0 und Geberit 1,8 Prozent ein. Letztere wurden zusätzlich von einer Verkaufsempfehlung durch die UBS belastet. In der Studie, ...

