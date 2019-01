Zuletzt war noch ein eigener deutscher Sitz im UN-Sicherheitsrat im Gespräch - mittlerweile denkt die CDU-Chefin an eine europäische Lösung.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält an der Vision eines EU-Sitzes im UN-Sicherheitsrat fest. "Dahinter steht die Überzeugung, dass es Fragen gibt, die wir gerade in der heutigen Zeit als Europa eigentlich nur gemeinsam oder besser gemeinsam bewerkstelligen können", sagte Kramp-Karrenbauer am Montag am Rande der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Potsdam.

Sie rückte damit von einem Passus im neuen ...

