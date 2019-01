Noch nie gingen so viele Deutsche auf die Jagd, auch junge Frauen. Sie nutzen die Zeit im Wald als kreative Auszeit.

Eine halbe Stunde lang passiert nichts, gar nichts. Nur Feld, Wald und Morgendunst. Grün-braune Ödnis, in eisige Kälte gehüllt. Die Winter-landschaft östlich von Neuruppin wirkt scheinbar leblos, wie erstarrt. Dann taucht plötzlich ein ganzes Rudel vor dem Waldrand auf. "Kahlwild", flüstert Stephan Gerbaulet, "weibliches Rotwild, mindestens 25 Stück." Der Düsseldorfer Internist, ein erfahrener Jäger, zückt zuerst den Fotoapparat, greift dann zur Büchse, entsichert, legt den Lauf auf die Brüstung des Hochsitzes. Jetzt den Kolben des Gewehrs an die Wange pressen, mit dem Fernrohr die Beute ins Visier nehmen, bis der rote Punkt das Ziel fixiert: ein Kalb, das sich vom Rudel gelöst hat. "Jetzt" abdrücken - das Kalb ist getroffen, es lahmt, ein zweiter Schuss, es flieht in ein Wäldchen. "Wenn die Hundeführer das Tier nicht finden", flüstert Gerbaulet, "habe ich eine schlaflose Nacht." Dann wieder Ruhe. Großes Schweigen.

Jagen heißt warten, so Gerbaulet, "rumsitzen" und "runterkommen": "Man guckt zwei Stunden lang auf einen Baum, wie der Angler auf den Schwimmer." Das Ansitzen als Geduldsprobe. Als Schule der Wahrnehmung. Lektion in stillem Schauen. 385.000 Jäger sind in Deutschland registriert, jedes Jahr werden es mehr. Was sie im Wald suchen? Die Gegenwelt zum klimatisierten Büro. Das andere der Natur. Den langen Atem des Lebens. Den alten Rhythmus von Werden, Sein und Vergehen. Nicht die Weltflucht, sondern im Gegenteil das Urempfinden des existenziellen Ausgesetztseins.

Was der Jäger als Erstes lernt, ist eine unmoderne Haltung: die Kunst des Abwartens, das beharrliche Lauern auf die günstige Gelegenheit, die sich an diesem Vormittag nicht recht bieten will, trotz der Treiber. "So ist die Jagd", sagt Jagdherr Arnulf Piepenbrock nach dem Abblasen: Das Jagdglück lässt sich nicht planen.

Einmal im Jahr laden er und sein Bruder Olaf Piepenbrock, die geschäftsführenden Gesellschafter des Osnabrücker Spezialisten für Gebäudemanagement, in den Brandenburger Forst zur zweitägigen Drückjagd: Dann werden Rehe, Rotwild und Wildschweine durch den Wald getrieben. Die bescheidene Bilanz nach dem ersten Tag, weit unter der von der Jagdbehörde vorgegebenen Abschussquote: zwei Rehe, fünf Stück Rotwild, zehn Wildschweine. Sie liegen, umrahmt von Tannengrün, auf der "Strecke", wie es in der Jägersprache heißt, und werden mit dem Horn geehrt, für jede Wildart mit einem eigenen Signal. So will es der Kodex der Jäger, die am Abend zum "Schüsseltreiben" im Jägerhof in Zippelsförde strömen, wo unter Antilopen- und Gnu-Trophäen köstliche Wildschweinrouladen gereicht werden.

Eine Versammlung der besseren Stände? Eine Bühne der gehobenen Gesellschaft? Womöglich der exklusiven Kundenpflege? Die Piepenbrocks winken ab.

Die Zeit der Repräsentations-Jagden, als es für Firmen eine Frage des guten Rufs war, zum steuerlich absetzbaren Firmen-Halali zu laden, sei spätestens seit der Einführung der Compliance-Regeln vorbei: Selbst Thyssenkrupp, wo der Ansitz jahrzehntelang Chefsache war, habe sein Jagdrevier im Salzburgischen vor Jahren aufgegeben.

Die Brüder Piepenbrock laden als Privatleute ein, vor allem "nette Menschen", "vernünftige Jäger", die "weidgerecht" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...