Alibaba konnte in den zurückliegenden Handelstagen einen Aufschlag von mehr als 8 % für sich verbuchen. Damit schaffte der Wert den Weg zurück in einen charttechnisch verheißungsvolleren Bereich. Ab Kursen von 140 Euro dürfte es demnach in den nächsten Wochen durchaus relativ stark nach oben gehen, meinen die Analysten.

Denn die Aktie hatte 2018 bereits Kurse jenseits von 150 Euro und 160 Euro erreicht. Dabei wurden einige Unterstützungen aufgebaut, die sich nun als Widerstände präsentieren. ... (Frank Holbaum)

