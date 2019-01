Berlin (ots) - Auf der Europawahlversammlung in Riesa komplettierten die Delegierten der Alternative für Deutschland (AfD) die Kandidaten, mit denen die Spitzenkandidaten Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP und Guido Reil in den Wahlkampf für die Europawahl gehen. Die AfD-Kandidaten im Überblick:



Platz 1: Prof. Dr. Jörg Meuthen MdEP Platz 2: Guido Reil Platz 3: Dr. Maximilian Krah Platz 4: Lars Patrick Berg Platz 5: Bernhard Zimniok Platz 6: Dr. Nicolaus Fest Platz 7: Markus Buchheit Platz 8: Christine Anderson Platz 9: Dr. Sylvia Limmer Platz 10: Prof. Dr. Gunnar Beck Platz 11: Joachim Kuhs Platz 12: Erich Heidkamp Platz 13: Dr. Verena Wester Platz 14: Thorsten Weiß Platz 15: Dr. Hagen Brauer Platz 16: Martin Schiller Platz 17: Dr. Michael Adam Platz 18: Uta Opelt Platz 19: Dr. Hans-Thomas Tillschneider Platz 20: Mike Moncsek Platz 21: Dr. Rainer Rothfuß Platz 22: Julian Flak Platz 23: Dr. Christoph Birghan Platz 24: Christian Waldheim Platz 25: Dietmar-Dominik Hennig Platz 26: Dr. Rolf Böhnke Platz 27: Jonas Dünzel Platz 28: Hakola Dippel Platz 29: Detlef Ehlebracht Platz 30: Rebecca Weißbrodt



Weitere Informationen über die AfD-Europawahl-Kandidaten finden Sie hier: https://www.afd.de/europawahl-kandidaten/.



