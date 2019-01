Die Deutsche Bank hat am Montag einen weiteren Schritt in Richtung Allzeittief gemacht. Chartanalysten warnen erneut davor, dass es Investoren gibt, die zu großen Optimismus hinsichtlich eines Turnarounds verbreiten würden. Denn der Titel legte am Ende des Tages zwar minimal zu, bewegt sich aber immer noch in einem gefährlichen Bereich. Konkret: Die Aktie marschiert auf die Zone bei 7,20 Euro zu, die erst vor wenigen Tagen verlassen worden war. Innerhalb der vergangenen drei Monate indes war ... (Frank Holbaum)

