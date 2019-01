Wirecard ist am Montag mit einem Rücksetzer von gut 2,5 % etwas schwächer in die Woche gestartet. Dennoch sollte sich die Aktie in den kommenden Tagen oder zumindest Wochen nach oben zurückkämpfen können, meinen die Chartanalysten. Der Blick auf das langfristige Chartbild verrät, dass der Wert bei 125 Euro eine relativ starke Unterstützung aufgebaut hat. Die laufende Korrektur ist seit Herbst zwar mit einem kräftigen Rücksetzer verbunden. Dennoch sollten die Notierungen sich nach oben schieben ... (Frank Holbaum)

