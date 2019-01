Autobauer Nissan will weiter an der Kooperation mit Renault und Mitsubishi festhalten - es gebe "niemanden, der ohne diese Allianz auskommen will".

Nissan will nach dem Sturz von Topmanager Carlos Ghosn an der Auto-Allianz mit Renault und Mitsubishi festhalten. "Bei Nissan, Renault oder Mitsubishi gibt es niemanden, der ohne diese Allianz auskommen will", sagte der geschäftsführende Direktor Hiroto Saikawa am Montag in einem Interview der französischen Zeitung "Les Echos". Das Bündnis sei "entscheidend". Er werde nie etwas tun, was diese Struktur schädigen oder schwächen würde.

Ghosn ist Architekt der internationalen Kooperation aus Renault, Nissan und Mitsubishi. Nur ...

