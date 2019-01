Im vergangenen Jahr hat HSBC Devisentransaktionen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar mit Blockchain-Technologie abgewickelt.

TOP-Meldung HSBC setzt auf Blockchain für effizientere Devisen-Geschäfte Die Bank mit Hauptsitz in London stützt sich stärker auf Blockchain-basierte Tools, um die umständlichen Prozesse hinter ihren Devisengeschäften zu bewältigen, berichtet die Financial Times. Dies deutet darauf hin, dass Finanzinstitute solide Anwendungen für die Technologie finden, auch wenn die Preise für Kryptowährungen seit dem letzten Jahr unter Druck stehen. HSBC ist stark im Devisenhandel tätig. Im vergangenen Jahr hat die Bank mehr als 3 Millionen Devisentransaktionen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar mit Blockchain-Technologie abgewickelt, hieß es am Montag. Zwar ist dies nur ein kleiner Teil ihres gesamten Währungsgeschäfts. Doch es ist dennoch ein seltenes Beispiel für ein auf Blockchain basierendes Produkt, das sich in der ...

