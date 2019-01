Orbis Technologies, Inc. hat die Übernahme des australischen Software-Unternehmens Turn-Key Systems Pty Ltd zum Abschluss gebracht. Turn-Key verfügt über mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich Content-Management und betreut eine eindrucksvolle Liste von Unternehmenskunden in Australien, Europa, den USA und Kanada.

Das Hauptprodukt von Turn-Key, TopLeaf, ist ein mit dem DITA-Branchenstandard konformes Software-Produkt, das im Verlagswesen, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Rechtsberatung zum Einsatz kommt, um komplexe fertige Dokumente von hoher Qualität und bereit für die Zustellung in Papier- oder elektronischer Form zu erstellen. Orbis Technologies betreut Kunden in 13 Ländern, unterhält bereits eine Betriebsniederlassung in Chennai (Indien) und erweitert seine globale Präsenz durch die Übernahme von Turn-Key Systems nun auch auf die Asien-Pazifik-Region.

Turn-Key Systems wird seinen Betrieb als 100-prozentige Tochtergesellschaft von Orbis Technologies fortsetzen. Frau Thuy Pisone, Orbis Corporate Executive Vice President Global Services, übernimmt die Position des Managing Director von Turn-Key Systems Pty Ltd. Pisone kommentierte: "Die zwischen den Kernkompetenzen von Orbis Technologies und Turn-Key Systems bestehende Synergie wird uns in die Lage versetzen, einem breiteren globalen Markt ein optimiertes Portfolio von Content-Management-Produkten und -Dienstleistungen anzubieten."

Über Orbis Technologies, Inc.

Orbis besteht seit 2006 und gilt als ein branchenführender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Gestaltung und Entwicklung von Enterprise Content-Management-Software, Lösungen, Dienstleistungen und Analysen der nächsten Generation. Der Hauptsitz von Orbis befindet sich in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland und das Unternehmen betreibt weitere Niederlassungen in Orlando (Florida/USA), Tampa (Florida/USA), Audubon (Pennsylvania/USA), Chennai (Indien) und jetzt auch Sydney (Australien). http://orbistechnologies.com/

Über Turn-Key Systems

Turn-Key Systems ist in Sydney (Australien) ansässig und entwickelt seit über 20 Jahren Software für das Verlagswesen. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Gestaltung, Entwicklung und Integration von Papier- und elektronischen Verlagslösungen sowie in der Tätigkeit mit XML-Auszeichnung. https://www.turnkey.com.au/

