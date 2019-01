Bundesagrarministerin Julia Klöckner setzt auf eine weitere Digitalisierung der Landwirtschaft. Das Bild der Branche sei oft noch romantisch, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Die wenigsten denken bei "Drohne" oder "autonomes Fahren" an einen Bauernhof. Dabei sind Stall und Acker längst digital vernetzt." Bei der Agrarmesse Grüne Woche, die an diesem Freitag in Berlin beginnt, sind neue Technologien ein großes Thema. Informiert werden soll auch über Lösungen zum schonenderen Umgang mit der Natur

- etwa durch präziseren Einsatz von Dünger und Unkrautvernichtern.

Klöckner ermunterte junge IT-Unternehmen, sich in diesem Bereich zu engagieren: "Wer als Gründer Anwendungsrelevanz haben möchte, der wird in der Digitalisierung der Landwirtschaft gebraucht." Der Bauernverband dringt als Voraussetzung auch auf einen flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets bis in die Dörfer. Die Ministerin will am Dienstag bei einer Veranstaltung des IT-Branchenverbands Bitkom über die Digitalisierung diskutieren./sam/DP/zb

