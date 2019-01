Die Verbraucherzentralen fordern Erleichterungen für Bahnkunden bei Entschädigungen für unpünktliche oder ausgefallene Züge. "Das lässt sich im Gegensatz zur Behebung der tief gehenden Probleme schnell umsetzen", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Damit Verbraucher rasch an ihr Geld kommen, müsse spätestens bis zum Sommer ein Erstattungsantrag per Online-Formular auf der Homepage der Deutschen Bahn möglich sein. Privatbahnen machten dies bereits vor. Bei Verspätungen von mehr als einer Stunde können Kunden 25 Prozent des Ticketpreises zurückfordern, ab zwei Stunden die Hälfte.

"Politik und Bahnvorstand sind gefordert, alles zu tun, damit die Bahn im Fern- und Nahverkehr wieder zuverlässig wird", sagte Müller vor einem Treffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Bahnchef Richard Lutz am Dienstag in Berlin. "Versäumnisse in der Vergangenheit bei Personal, Infrastruktur und Fahrmaterial rächen sich jetzt." Mangelnde Pünktlichkeit führten bei vielen Fahrgästen zu Zorn und Verzweiflung, kritisierte der vzbv-Chef./DP/zb

