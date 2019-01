"Allgemeine Zeitung" zu Gorch Fock:

"Der Rechnungshof zieht eine schlimme Bilanz. Sie umfasst in der Causa "Gorch Fock" zwar Jahrzehnte seit 1979. Dennoch: von der Leyen, immer wieder von der Leyen. Offenbar sind schon Ministergenerationen vor ihr gescheitert an einer zugegebenermaßen schwierigen Aufgabe: Zu verhindern, dass das Verteidigungsministerium zu einem unbeherrschbaren, von Korruption und Inkompetenz durchdrungenen Moloch wird. Von der Leyen bekommt nun mit voller Wucht alles ab. Aber allein das Ergebnis zählt, da ist die Politik genau so gnadenlos wie das Leben an sich. Die Ministerin, von physischer Statur klein und schmal, schien bislang Nerven aus Stahl zu haben. Aber nun muss sie sehr rasch Lösungen anbieten. Sie hat noch ein winziges Zeitfenster. Für die "Gorch Fock" dagegen ist, wenn's mit rechten Dingen zugeht, alles zu spät."/zz/DP/he

