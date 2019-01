Bei Continental gab es zu Wochenbeginn sowohl vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2018 als auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019. In dem Kontext interessant: Die "vollständige Prognose" für das Geschäftsjahr 2019 will Continental erst am 7. März 2019 vorlegen, zusammen mit vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2018. Hier der Blick auf die kommunizierten Eckdaten: Demnach konnte Continental im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von ca. 44,4 Mrd. Euro erzielen. ... (Peter Niedermeyer)

