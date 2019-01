Die Deutsche Post wird die im Herbst überraschend verschobene Portoerhöhung einem Bericht zufolge am 1. April nachholen. Das gehe aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren politischen Beirat hervor, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ/Dienstagausgabe), der das Schreiben vorliegt. "Voraussichtlich werden sich Standardbriefe dann von 70 auf 80 Cent verteuern. Dazu stehe allerdings noch die sogenannte Rahmenentscheidung der Netzagentur aus, die im Laufe dieser Woche der Post offiziell mitgeteilt werden soll.

Das Unternehmen selbst äußerte sich in der Nacht auf Dienstag in einer Pflichtmitteilung an die Investoren. "Die Deutsche Post AG erwartet, dass ihr der Entwurf der beabsichtigten Entscheidung zur Kommentierung am 15. Januar zugeht. Sie wird ihre Anleger unterrichten, sobald sie die beabsichtigte Entscheidung der Bundesnetzagentur bewerten konnte." Zur möglichen neuen Portohöhe hieß es, dass neben dem prozentualen Preiserhöhungsrahmen die Laufzeit der Regelung und gegebenenfalls weitere Parameter berücksichtigt werden müssen./zb/nas

