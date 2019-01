Trotz schwacher Vorgaben aus den USA: Der Dax dürfte freundlich in den Handelstag starten und wieder die Marke von 11.000 Punkten ins Visier nehmen.

Zu Beginn der neuen Handelswoche hat der Dax Widerstandswillen gezeigt - doch zur Wende reichte es nicht: Nachdem der deutsche Leitindex schwach in den Handel gestartet war und im Vormittagshandel 0,6 Prozent verloren hatte, notierte der Dax zum Handelsschluss bei 10.856 Punkten, was einem Minus von 0,3 Prozent entsprach. Vor dem Börsenstart sieht es freundlich aus: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax gegen 6.25 Uhr bei 10.936 Zählern und damit 70 Punkte über dem Schluss des gestrigen Handelstages.

1 - Vorgaben aus den USA

Chinas konjunkturelle Schwäche belastete zum Wochenstart auch die US-Aktienmärkte. "Diese Daten beweisen, welch starken negativen Effekt der Handelsstreit auf die chinesische und vielleicht auch die Weltwirtschaft hat", sagte Stephen Innes, Chef-Händler für den asiatisch-pazifischen Raum beim Broker Oanda.

Die Angst vor eine globalen Abschwächung der Konjunkturdynamik könnte indes für Bewegung im US-chinesischen Zollstreit sorgen: So rechnet Argonaut-Analystin Helen Lau damit, dass aufgrund der aktuellen Situation eine baldige Einigung zwischen den beiden Ländern wahrscheinlicher wird.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 23.909 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,5 Prozent auf 2582 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,9 Prozent auf 6905 Punkte.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Tokioter Börse hat am Dienstag zugelegt. Ermutigt habe die Anleger, dass die Regierung in China weitere Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in Aussicht gestellt habe, sagten Händler. Zudem habe ein schwächerer Yen Exportwerten Auftrieb verliehen. Nach dem Feiertag in Japan am Montag sei damit ein guter Start in die Woche gelungen.

Die chinesische Führung will sich mit größeren Steuer- und Abgabensenkungen gegen die Konjunkturabkühlung stemmen, wie das Finanzministerium in Peking am Dienstag mitteilte. Vor allem kleinere Firmen und Industrieunternehmen sollten damit entlastet werden. Dies könne über Änderungen an der Mehrwert- und der Einkommenssteuer geschehen.

Zugleich sollen allerdings die staatlichen Ausgaben um mehr als fünf Prozent gesenkt werden. Wo gespart werden soll, erläuterte das Ministerium nicht. Die Zentralbank kündigte an, die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an kleinere Unternehmen zu ermutigen.

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf 20.544 Punkte und erreichte den höchsten Stand ...

