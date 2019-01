Wenige Tage vor den nächsten Quartalszahlen bei Netflix notiert das Wertpapier im Bereich von 335,00 US-Dollar und somit an seiner oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. Sei den Dezembertiefs bei 231,23 US-Dollar konnte Netflix nach den vorausgegangenen Kursverlusten in der Spitze um gut 47 Prozent zulegen und überwand dabei dynamisch die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis. Diese relative Stärke endete am Freitag letzter Woche, erst müsste der anhaltende Abwärtstrendkanal bestehend seit Anfang Juli überwunden werden, damit weitere Kursgewinne folgen können. Zur Hilfe könnten der Aktie die bevorstehenden Quartalszahlen am Donnerstag kommen, bei einer Enttäuschung der Marktteilnehmer jedoch das Wertpapier auch merklich zurückwerfen. Die aktuelle charttechnische Ausgangslage spricht jedoch für einen baldigen Ausbruch auf der Oberseite.

Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...