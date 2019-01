The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1H3ER6 STADT HAMBURG LSA 2013 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB06P3 BAY.LDSBK.IS.S.30996 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17D8 NRW.BANK IS.A.17D 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0002677747 LB.HESS.-THR. OPF 774 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QRN6 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N

CA PEUK XFRA FR0011567940 PEUGEOT 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US25152R7D94 DT.BANK IS.DL 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US68323ADK79 ONTARIO PROV. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBR83 TORONTO-DOM. BK 2019 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0106561094 BNG BK 00/19 MTN 1-4 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0181013607 FIRSTGROUP 03/19 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0732522965 STAND.CHAR. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GU9 LB.HESS.THR.CARRARA10L/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0732632046 SVENSK.HDLSB. 12/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1549579529 ABN AMRO BANK 17/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HV5LV50 UC-HVB CRELINO 19 LHA BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWB3 UC-HVB CRLINO 19 TNE5 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LZ56 UC-HVB CRLNFI 19 DBK BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LZ98 UC-HVB STUFAN 19 DBK BD03 BON EUR N