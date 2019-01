The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0259919 ASIAN DEV.BK 19/24 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CA459058GN73 WORLD BANK 19/22 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A19PVM4 AMS 17/22 CV BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB60Q8 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QF5 DZ BANK IS.A1094 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS56 DEKA IHS MTN S 7639 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VT3 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1080 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1098 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0378641338 FDO TIT.D.S. 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013397288 APRR 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013397320 CR.MUT.ARKEA 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US02665WCR07 AM.HONDA FIN 19/21 FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WCT62 AM.HONDA FIN 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TBU16 ANH.-BU.INB. 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TBV98 ANH.-BU.INB. 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TBW71 ANH.-BU.INB. 19/59 BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TBX54 ANH.-BU.INB. 19/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US035240AQ30 ANH.-BU.INB. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US035240AR13 ANH.-BU.INB. 19/31 BD01 BON USD N

CA XFRA US443510AJ12 HUBBELL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128284Y39 US TREASURY 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1915689746 EMERSON EL. 19/25 BD01 BON EUR N