DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Am Tag der Brexit-Entscheidung im britischen Parlament bekommen die Börsen Rückenwind aus Fernost. Die Aussicht auf Steuersenkungen in China trieb dort die Aktienkurse am Dienstag kräftig nach oben. Auch die Börsen in Japan, Südkorea und Taiwan legten zu. In diesem Fahrwasser taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,77 Prozent höher auf 10 940 Punkte. Die Entscheidung über das von der Regierung Theresa Mays ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU dürfte erst nach dem Börsenschluss in Europa fallen. "Die Anleger gehen mehrheitlich zwar von einem Scheitern der heutigen Abstimmung aus, nicht jedoch von einem harten Brexit ohne Deal", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auch die EU werde "vieles versuchen wird, um einen harten Brexit ohne Deal zu vermeiden".

USA: - VERLUSTE - Sorgen um die Weltkonjunktur haben am Montag die Wall Street ins Minus gedrückt. Schwache Wirtschaftsdaten aus China schürten Befürchtungen, dass die globale Konjunkturdynamik nachlassen könnte. Auch der anhaltende Teil-Stillstand der US-Regierungsgeschäfte und neue Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Russland sorgten nicht gerade für gute Laune bei den Anlegern. Zu Wochenbeginn gerieten darum insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag von der Hoffnung auf Steuersenkungen in China profitiert. Damit könnte die chinesische Regierung versuchen, der zuletzt ein wenig ins Stocken geratenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg zuletzt um 1,67 Prozent auf 3118,97 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng um mehr als anderthalb Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225 rund 1 Prozent.

