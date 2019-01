PSA: AUTOVERKÄUFE 2018 +6,8% AUF 3,9 MIO SWISS RE ERWARTET IN Q4 SCHÄDEN AUS GROSSEN NATURKATASTROPHEN VON 1,0 MRD USD Airbus muss Produktionskosten für kleinsten Jet A220 noch kräftig drücken CON "Zweistellige Margen sind möglich", Interview mit Continental -Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, BöZ, S. 11 DPW Porto-Erhöhung kommt zum 1. April - Deutsche Post will bald entscheiden (FAZ) FRA / LHA Warnstreik: Knapp die Hälfte der Flüge in Frankfurt gestrichen NDX1 Nordex Group mit starkem Auftragseingang 2018: Neuaufträge belaufen sich auf über 4,7 Gigawatt VOW3 Autobranche bangt vor Strafzöllen - VW investiert in USA WDI Wirecard baut Kooperation mit der führenden Hypermarkt-Kette real im ...

