Die B-A-L Germany AG, Bestandshalter von Wohnimmobilien mit Fokus auf Sachsen, kommt in den "Dritten Markt" der Wiener Börse. Insgesamt werden am Mittwoch, den 16. Januar 2019, 500.000 Vorzugsaktien (ISIN DE000A2NBN90) in den Fließhandel der Wiener Börse einbezogen, informiert die Gesellschaft. Die ICF Bank AG, Frankfurt, sorgt als Market Maker für die Liquidität der Aktie. Als Capital Market Coach unterstützt die Münchner Investment Boutique Capital Lounge die Investor Relations der Gesellschaft. Dem Börsengang ging eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren voraus, die vollständig platziert werden konnte. Falko Zschunke, Vorstand der B-A-L Germany AG über den Börsengang: "Der Börsengang war für uns der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...