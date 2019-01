Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Unterhaus hat Premierministerin Theresa May nochmals eindringlich für ein Ja der Abgeordneten geworben. Eine Ablehnung des Brexit-Vertrags werde "katastrophale" Folgen für die Demokratie im Vereinigten Königreich haben, sagte die britische Regierungschefin laut AFP am Montag. Im Fall eines ungeregelten EU-Austritts drohe Großbritannien auseinanderzubrechen. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gaben May Rückendeckung. Das britische Parlament stimmt am Dienstagabend ab 20.30 Uhr (MEZ) über das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel ab. Eine Mehrheit für das von May ausgehandelte Abkommen gilt als unwahrscheinlich - zumal einer ihrer Mehrheitsbeschaffer, der konservative Abgeordnete Gareth Johnson, sein Amt als "Einpeitscher" für das Brexit-Abkommen niederlegte. May warnte die Abgeordneten in ihrer Rede noch einmal nachdrücklich vor einer Ablehnung des Vertrags. Das ungeregelte Ausscheiden Großbritanniens aus der EU am 29. März hieße "keinerlei Übergangsperiode, keinerlei Garantie für die britischen Bürger im Ausland und keinerlei Sicherheit für die Unternehmen und Arbeiter".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 FR/Total SA, Zwischenbericht 4Q

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

18:00 DE/Deutsche Bank AG, Neujahrsempfang mit Vorstandschef Sewing

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis

DE/Rational AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Kering: 3,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Destatis, PK zum BIP 2018, Berlin preisbereingt PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj - US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 9,0 zuvor: 10,9 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.598,00 0,68 Nikkei-225 20.555,29 0,96 Schanghai-Composite 2.567,53 1,25 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.855,91 -0,29 DAX-Future 10.859,00 -0,28 XDAX 10.864,70 -0,29 MDAX 22.572,40 -0,43 TecDAX 2.478,06 -1,55 EuroStoxx50 3.055,18 -0,48 Stoxx50 2.816,02 -0,59 Dow-Jones 23.909,84 -0,36 S&P-500-Index 2.582,61 -0,53 Nasdaq-Comp. 6.905,92 -0,94 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,59% +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem festeren Start in den Dienstag rechnen Händler an Europas Aktienbörsen. Die Märkte dürften zunächst die Erholung des Terminmarktes vom späten Vorabend nachvollziehen und dann wieder auf Tauchstation gehen. Denn zum einen lasten starke Widerstände über den Aktien, so wie beim DAX die am Vortag angelaufene Marke von 10.930 Punkten. Zum anderen steht am Abend das wichtigste Ereignis der Woche an - die Abstimmung im Parlament in Großbritannien zum Brexit. Danach werden die Karten neu gemischt und erst dann langfristige Anleger an den Markt zurückkehren, wie es im Handel heißt. Bis dahin dürfte weiterhin hauptsächlich ordergetriebene Volatilität für Kursbewegungen sorgen. Leicht positiv werden bullische Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Verhandlungsfortschritten mit China gewertet. Auf der anderen Seite konkretisieren sich bei den kommenden Handelsgesprächen zwischen den USA und Europa klare Zielkonflikte. Die EU werde keinesfalls auch über Landwirtschaft reden, ließ EU-Handelskomissarin Cecilia Malmström wissen. Die USA ignoriert die Aussagen und erklärt "Zugang für US-Agrargüter in die EU" zu einer Top-Priorität. Gut kommen auch Aussagen aus China an, weiter die Wirtschaft aktiv zu stützen.

Rückblick: Etwas leichter - Schwache chinesische Konjunkturdaten und die bevorstehende Abstimmung im britischen Unterhaus über die Brexit-Vereinbarung haben die Kauflust gedämpft. In Mailand brachen Banca Monte dei Paschi um 10,2 Prozent ein. Die Europäische Zentralbank hatte am Freitagabend eine Warnung ausgesprochen wegen der schwachen Finanz- und Ertragslage der italienischen Bank.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nachrichtlich weiter im Fokus standen die angeblichen Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank (+0,1 Prozent) und Commerzbank (-1,3 Prozent). Nach Bekanntgabe des Ausblicks ging es für Continental um 3 Prozent nach oben. Der Ausblick wurde zwar als ernüchternd bezeichnet, sei allerdings nicht überraschend gekommen. Nach einer Abstufung durch die UBS ging es für Beiersdorf um 2,4 Prozent nach unten. Positiv wurden bei Lufthansa (+1,2 Prozent) die geringeren Treibstoffkosten aufgenommen. Dialog Semiconductor (plus 1,9 Prozent) hat im vierten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahresquartal, lag damit aber noch innerhalb der ausgegebenen eigenen Prognosebandbreite. Nach Bekanntgabe von Erstquartalszahlen gaben Carl Zeiss Meditec um 0,2 Prozent nach. Unmittelbar vor Börsenschluss warnte die Deutsche Beteiligungs AG vor einem schwachen ersten Quartal - die Aktie verlor 3,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen und unauffälligen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Nach dem Abriss der fünftägigen Serie von Kursgewinnen am Freitag haben am Montag nochmals Gewinnmitnahmen kleineren Ausmaßes das Geschehen an der Wall Street bestimmt. Dabei schloss der Dow-Jones-Index aber bereits den siebten Handelstag in Folge über seinem Einstiegskurs, wobei er weiterhin bei 24.000 gedeckelt blieb. Von Beginn an hatten die enttäuschend ausgefallenen Handelsdaten aus China gelastet. Im Fokus stand zudem weiter dem andauernden Haushaltsstreit. Des Weiteren nahm die Bilanzsaison langsam Fahrt auf. So hatte die Citigroup Viertquartalszahlen vorgelegt, die mit Verzögerung sehr gut ankamen, da das Ergebnis über den Erwartungen lag. Die Aktie stieg um 4 Prozent. Daneben stand eine Übernahme im Blick. Newmont Mining bietet 10 Milliarden Dollar in Aktien für Goldcorp. Während die Newmont-Aktie um 8,9 Prozent nachgab, sprang der Goldcorp-Kurs um 7,1 Prozent. Der kalifornische Versorger PG&E Corp. wird zum Monatsende Gläubigerschutz beantragen. Die Aktie wurde mehrfach vom Handel ausgesetzt und sackte schließlich um gut 52 Prozent ab. Der andauernde Regierungsstillstand verhindert die Erteilung des Umweltzertifikats für zumindest einen Typ der Fiat Chrysler-Lkw. Die Fiat Chrysler-Aktie verlor 0,6 Prozent, während die Titel der Wettbewerber Ford und GM deutlich zulegten.

Am US-Anleihemarkt glichen sich drückende und treibende Faktoren aus. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,70 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.00 Uhr EUR/USD 1,1482 +0,1% 1,1466 1,1478 EUR/JPY 124,83 +0,5% 124,16 124,22 EUR/CHF 1,1264 +0,0% 1,1262 1,1257 EUR/GBR 0,8891 -0,3% 0,8922 0,8919 USD/JPY 108,70 +0,5% 108,16 108,22 GBP/USD 1,2914 +0,4% 1,2865 1,2865 Bitcoin BTC/USD 3.665,50 0,08 3.662,75 3.664,25

Klassische Fluchtwährungen wie Yen oder Schweizer Franken profitierten von der Verunsicherung der Anleger gerade mit Blick auf die Brexit-Abstimmung, während sich das Euro-Dollar-Paar seitwärts bewegte. Das Pfund stieg etwas mit der Meldung, dass eine Gruppe konservativer Abgeordneter sich für den Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May ausgesprochen hat.

Das Pfund neigt auch am Morgen weiterhin zur Stärke, obwohl es kaum eine Mehrheit für den Austrittsplan Großbritanniens aus der EU im Unterhaus geben wird. Die CBA-Devisenanalysten sehen im aktuellen Marktumfeld keinen kurzfristigen Abwertsimpuls für das Pfund, sollte das britische Unterhaus tatsächlich seine Zustimmung zum Brexit-Abkommen verweigern. Im Handel geht man davon aus, dass es in diesem Fall nicht zu einem harten Brexit kommen werde. Wahrscheinlich sei vielmehr eine Verschiebung des Brexits. Auch die völlige Aufgabe des Brexits sei nicht gänzlich unwahrscheinlich, heißt es am Morgen im asiatisch geprägten Decisenhandel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,26 50,51 +1,5% 0,75 +12,9% Brent/ICE 59,79 58,99 +1,4% 0,80 +10,4%

Am Ölmarkt setzten sich die Gewinnmitnahmen vom Freitag fort, befeuert von der Befürchtung einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage aus China. WTI ermäßigte sich um zum Settlement 2,1 Prozent auf 50,51 Dollar. Der Brentpreis fiel um 2,2 Prozent auf 59,16 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,39 1.291,50 -0,0% -0,11 +0,7% Silber (Spot) 15,70 15,65 +0,3% +0,05 +1,3% Platin (Spot) 805,00 802,50 +0,3% +2,50 +1,1% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,6% +0,02 +0,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 15, 2019 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.