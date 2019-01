Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-15 / 08:10 *Anlass des Berichts: Erstempfehlung * *Unternehmen: Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1]* *Kursziel mittelfristig: 0,50 EUR Kursziel langfristig: 1,00 EUR * *Unglaubliche Rendite-Chance - Oxford Professor erforscht neue Cannabis Heilmittel! Bereits jetzt in den Cannabismarkt 2.0 einsteigen!* Am 17. Oktober 2018 fiel der Startschuss für einen der größten neuen Märkte in den westlichen Industrieländern. Genau an diesem Tag trat in Kanada das Gesetz zur vollständigen Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke in Kraft. Bereits seit Wochen ist der Cannabis Markt regelrecht explodiert und dies obwohl viele Cannabisunternehmen noch weit davon entfernt sind Umsätze oder Gewinne zu erwirtschaften. Die meisten Unternehmen wie Canopy Growth (WKN A140QA) [2] oder Aphria (WKN A12HM0) [3] setzen dabei auf den Anbau und Verkauf von klassischen Cannabisprodukten wie getrockneten Blüten oder Cannabisölen. Sich in diesem Marktbereich zu positionieren und gegen diese Big Player anzukommen wird zunehmend schwieriger. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht ein Unternehmen zu finden, welches bereits Anwendungsgebiete für den Cannabismarkt 2.0 bieten kann, noch sehr günstig bewertet ist und einen rasanten Anstieg vor sich haben wird. *Wir haben für Sie ein Unternehmen ausfindig gemacht, durch das Sie in eines der fortschrittlichsten Unternehmen in Sachen Cannabisforschung investieren und zukünftig von mehreren Unternehmen im Cannabis Sektor profitieren können! Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1]* ist ein globales Investmentunternehmen, dass sich darauf spezialisiert, Privat- und Aktiengesellschaften sowie Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana eine frühzeitige Finanzierung zu bieten. Erst vor kurzem konnte Resinco eine 49% Beteiligung an der *ReFormation Pharmaceuticals Corp*. erwerben, einem Cannabis Unternehmen, dass in Oxford nach neuen Cannabis basierten Heilmitteln forscht. Nach unseren Recherchen ist die Forschung nach z.B. einem Heilmittel für Parkinson bisher weltweit einmalig, was auch die Investition der Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] so einmalig macht. Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] hat derzeit lediglich 72 Mio. ausstehende Aktien und ist noch sehr günstig bewertet. Resinco stellt Partnern im Cannabis Sektor durch weitere Investitionen Wachstumskapital zur Verfügung, damit sich diese am Markt etablieren und einen langfristigen Wert schaffen können. Im Gegenzug erhält Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] eine Minderheitsbeteiligung an den jeweiligen Cannabis Unternehmen. Wir sind der festen Überzeugung das aufgrund des herausragenden Cannabis Projekts und den wenigen ausstehenden Aktien der Kurs sehr schnell über die 1 EUR Marke steigen wird. Andere Unternehmen, die im Bereich der Cannabisforschung tätig sind, wie z.B. GB Sciences (55 Mio. CAD) oder Insys Therapeutics (460 Mio. CAD), sind bereits heute wesentlich höher bewertet! Nutzen Sie also dies einmalige Chance hier von Anfang an dabei zu sein! Wer unserer Cannabis Empfehlung Namaste (WKN A2DHMB) [4] gefolgt ist, konnte bis zu 1.100 % Wertsteigerung verbuchen. Resinco Capital Partners (WKN A2H52W) [1] bietet Ihnen ähnlich großes Potenzial! Denn Resinco ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 16 Mio. CAD extrem unterbewertet! [6]* *Forschung von Cannabiswirkstoffen steckt noch in den Kinderschuhen - Reformation mit einmaliger Forschung an der Universität in Oxford* ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana mit Sitz in Toronto, Ontario. Sein Forschung- und Entwicklungsteam ist an der University of Oxford ansässig. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine innovative Vorgehensweise zur Reparatur lebenswichtiger Organe durch Kombination von Cannabinoiden und einem endogenen Reparaturauslöser (HMGB!). ReFormation beruht auf disruptiver Technologie, die eine neue therapeutische Klasse bieten wird. Das Unternehmen hat ein Molekül identifiziert, dass die körpereigenen Stammzellen aus einer breiten Palette an Gewebe vorbereitet, um die Reparatur und Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen. Die Research-Pipeline des Unternehmens wird weitere bahnbrechende Ergebnisse liefern, die auf Materialzusammensetzung mit Cannabis beruhen und Heilmittel für Krankheiten entwickeln, wofür noch keine vergleichbare Behandlung besteht. *ReFormation Pharmaceuticals wird von einem Weltklasse-Wissenschaftler, CEO und CSO Professor Jagdeep Nanchahal von der University of Oxford geleitet. Die Anwendungsgebiete für Forschung von Professor Nanchahal sind äußerst vielfältig: Herzinfarkt* - Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Hauptursachen der Mortalität in der westliche Hemisphäre. Laut Schätzungen erleidet in den USA alle 40 Sekunden eine Person einen Herzinfarkt. Während die meisten Patienten den ersten Herzinfarkt überleben, entwickeln viele eine Herzinsuffizienz aufgrund eines geschädigten Herzmuskels. Die Gesundheitsausgaben für Herzinsuffizienz alleine in den USA übersteigen 30 Milliarden US-Dollar und werden voraussichtlich auf 70 Milliarden US-Dollar bis 2030 steigen. Es gibt derzeit keine zugelassene Behandlung zur Verbesserung der Herz-Regeneration nach einem Herzinfarkt. Die vorläufigen Daten von ReFormation zeigen, dass eine einmalige Injektion von HMGB1 zu einer Verbesserung von mehr als 50% der Herzfunktion führt.Vorläufigen Daten zeigen, dass HMGB1 die Regeneration fördert wenn es bis zu 4 Stunden nach dem Infrakt verabreicht wurde. Diese Erkenntnisse stellen eine riesige kommerzielle Chance für ReFormation dar. *Typ 1 Diabetes* - Typ 1 Diabetes betrifft ungefähr 1 von 300 Personen unter 18 Jahren in den USA und ist für 10 % aller Diabetesfälle verantwortlich. Die derzeitige Behandlung beruht auf der Verabreichung von Insulin und geht nicht auf die zugrundeliegenden Probleme ein. In Zusammenarbeit mit einem Team der University of Oxford hat ReFormation Studien an einem Modell von Typ-1-Diabetes initiiert, um das regenerative Potenzial von HMGB1 auf Pankreas-Beta-Zellen zu bewerten. *Parkinsonkrankheit *- Die Parkinsonkrankheit ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung und wird bis 2020 in den USA beinahe 1 Million Personen befallen.Diese Zahl wird laut Schätzungen bis 2030 auf 1,24 Millionen steigen. Unwiderlegbare Daten haben gezeigt, dass eine neuartige antioxidative Verbindung eine bemerkenswerte Wirksamkeit bei der Reduzierung der Schädigung der Neuronen hervorruft. ReFormation wird die Wirksamkeit einer Kombinationstherapie mit HMGB1 bewerten. Wenn diese Methode erfolgreich sein sollte, wird dies als Konzept dienen um klinische Studien bei Patienten durchzuführen. *Leberschäden *- Ungefähr 60 % der Patienten entwickeln eine nicht alkoholische Steatohepatitis (NASH) und 25 % dieser werden eine Leberzirrhose entwickeln, was 1,5 bis 2 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Nicht-alkoholische Fettkrankheiten betreffen 25% der US-Bevölkerung. Viele der großen Pharmaunternehmen investieren große Summen in die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für ein Krankheitsbild, das aktuell als globale Epidemie gilt. ReFormation wird Kombinationstherapien entwickeln, indem es die Leberregeneration mit HMGB1 anregt während gleichzeitig der Schaden der Leber reduziert wird. *Potential der Cannabisheilmittel bei Stammzellenforschung* Der globale Stammzellenmarkt hatte im Jahr 2017 einen Wert von 5,17 Milliarden USD und wird laut Schätzungen bis auf 9,03 Milliarden USD anwachsen bei einer jährlichen Wachstumsrate von 9,74 % zwischen 2017 und 2023. Stammzellen sind für die Reparatur und die Heilung des gesamten Gewebes verantwortlich. Während die Stammzellentherapie jetzt zum Behandlungsstandard vieler Blutkrankheiten geworden ist, hat die Zelltherapie für vollständige Organe trotz der erkannten Aussicht, des Medienrummels und riesiger Investitionen nicht die erwarteten Vorteile geliefert. Eine individuell angepasste Therapie ist unerschwinglich und jenseits der Möglichkeiten aller Gesundheitsvorsorgesysteme angesichts der zunehmenden und überwältigenden Belastung vieler degenerativer Krankheiten aufgrund unserer alternden Bevölkerung. ReFormation wird seine Forschung zuerst auf die Eindämmung der entzündeten Zellen konzentrieren, dann mit behandelten Stammzellen versuchen das beschädigte Gewebe zu reparieren. Zur Kontrolle der Entzündung wird ReFormation synthetische nicht-psychoaktive Cannabinoide Heilmittel verwenden. Diese Forschung wird ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der medizinischen Aktivitäten von Cannabisprodukten sein. ReFormation ist also ein medizinisches Cannabis-Unternehmen der "zweiten Generation" mit beträchtlichem Potenzial um wichtige medizinisch ungelöste Symptome zu behandeln. *Marktgelegenheit für medizinisches Marihuana* In Nordamerika entsteht ein Multimilliardenmarkt für Cannabis. Der Markt ist heute schon größer als der für Speiseeis. Die medizinische Marihuanabranche wächst dabei sehr rasch. Zurzeit liegt der Marktwert bei 14,3 Milliarden USD. Laut Schätzungen wird bis 2027 der Marktwert bis auf 74,3 Milliarden USD steigen bei einer projizierten CAGR von 17,9 % von 2017 bis 2027. 1,2 Millionen Personen verwenden bereits medizinisches Marihuana

