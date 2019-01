Jedoch konnte sich der Leitindex im Verlauf wieder stabilisieren und die Verluste deutlich eindämmen. Nachbörslich stand der DAX dann bei rund 10.870 Punkten höher. Kann der DAX heute weiter zulegen, dürfte ein weiterer Anstieg wohl im Bereich von 10.880/10.920 Punkten schwer werden. Hier würden sich dann möglicherweise erneut Short-Positionen anbieten.

Um 10.800 Punkte bieten sich hingegen Long-Positionen an. Allerdings findet um 20:00 Uhr (MEZ) in London die Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung statt, so dass Positionen eventuell besser vor Börsenschluss abgesichert werden sollten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren signalisieren short.

DAX bei 10.850 Punkten, vorbörslich um 10.940 Punkte.

Anlaufmarken nach unten bei 10.800 und 10.700 Punkten, nach oben bei 10.950 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- ...

