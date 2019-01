IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater erhält Mitteilung über sekundären Streik der AMCU

Sibanye-Stillwater erhält Mitteilung über sekundären Streik der AMCU

Johannesburg, 15. Januar 2019: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298805 bestätigt, dass sie von der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) eine Mitteilung erhalten hat, dass sie beabsichtigt, ab der Frühschicht am Dienstag, den 22. Januar 2019, einen zweiten, geschützten Streik bei den südafrikanischen Platingruppenmetallen (PGM) von Sibanye-Stillwater einzuleiten.

Nach dem Labour Relations Act (LRA), Act 66 von 1995, sind sekundäre Streiks zur Unterstützung eines geschützten Streiks zulässig, jedoch unter eingeschränkten Bedingungen, und solche Streiks sind nicht automatisch rechtmäßig oder angemessen, und daher wird ein Rechtsbeistand eingeholt. Der von der AMCU einberufene Sekundärstreik unterstützt den laufenden Streik bei den Goldoperationen, der am 21. November 2018 begann.

Sibanye-Stillwater CEO Neal Froneman kommentierte die Benachrichtigung von AMCU wie folgt: "Obwohl nicht überraschend, ist die Ankündigung eines Sympathiestreiks in unseren südafrikanischen PGM-Werken in Rustenburg enttäuschend, da alle Beteiligten negativ betroffen sein werden, vor allem aber diejenigen Mitarbeiter, die dem Prinzip "Ohne Arbeit, ohne Bezahlung" ausgesetzt sind. Unsere südafrikanischen PGM-Operationen haben sich auf dieses Ergeignis vorbereitet und verfügen als solche über Streik-Notfallpläne, um die möglichen Auswirkungen eines Streiks zu minimieren, und unsere US-amerikanischen PGM-Operationen mit ihrer hohen Abhängigkeit vom Palladiumpreis bieten weiterhin eine willkommene Diversifizierung und Unterstützung unseres Geschäfts trotz des Streiks. Wir bekräftigen, dass die Tarifvereinbarung, die wir mit den Gewerkschaften, die die Mehrheit der in unserem Goldbetrieb beschäftigten Arbeitnehmer vertreten, getroffen haben, fair und endgültig ist und nicht durch die Forderungen oder Drohungen der AMCU geändert wird".

Sibanye-Stillwater beschäftigt derzeit rund 17.400 Mitarbeiter in seinen SA PGM-Betrieben, wobei AMCU etwa 56% der Mitarbeiter in den Kroondal-Betrieben und 71% der Mitarbeiter in Rustenburg repräsentiert.

Ende.

Sibanye-Stillwater Investor Relations Kontakt:

James Wellsted

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

+27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)

Sibanye Gold Limited

Handel als Sibanye-Stillwater

Reg. 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Code teilen: SGL

ISIN - ZAE000173951

Emittentencode: SGL

("Sibanye-Stillwasser","das Unternehmen" und/oder "der Konzern")

Geschäftsadresse:

Libanon Business Park

1 Hospitalstreet

(Off Cedar Ave)

Libanon, Westonaria, 1780

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria, 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichteter Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 und der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "Ziel", "wird", "würde", "würde", "erwarten", "kann", "unwahrscheinlich", "könnte" und anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Ereignisse sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem, die sich auf unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Verschuldungssituation und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, unsere Pläne zur Kapitalbeschaffung durch Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen, unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente (High Yield Bonds und Convertible Bonds) zu bedienen, beziehen, Unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion im Rahmen des Blitz-Projekts zu erreichen, und der erwartete Nutzen und die Synergien unserer Akquisitionen sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil unseres Top-Managements widerspiegeln und eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren beinhalten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 2. April 2018 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45631

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45631&tr=1

