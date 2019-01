Die Aktienkurse an Chinas Börsen haben am Dienstag ihren schwachen Wochenauftakt mehr als wettgemacht. Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK verwies auf die umfangreichen Steuersenkungen, mit denen Chinas Regierung der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme greifen will. Ebenfalls bergauf - wenn auch nicht ganz so steil - ging es in Japan nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg um 1,96 Prozent auf 3127,99 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,81 Prozent auf 26 774,76 Zähler. Damit knüpften beide Indizes wieder an die moderate Erholung der vergangenen beiden Wochen an. Am Montag hatten sie unter enttäuschenden Außenhandelsdaten gelitten.

Der japanische Nikkei 225 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 20 555,29 Punkten./gl/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

