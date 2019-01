Canopy Growth drängt auf den US-Markt: Für die Verarbeitung und Produktion von Hanf konnte das Unternehmen eine wichtige Lizenz im Bundesstaat New York erhalten. Die Kanadier wollen dort nun Produktionskapazitäten schaffen - Canopy Growth plant, 100 bis 150 Millionen Dollar zu investieren. Wo genau der Standort entsteht, wird das Cannabis-Unternehmen in den kommenden 100 Tagen publizieren. An der Börse finden die Neuigkeiten Anklang. Gegen den Markt legte die Canopy-Growth-Aktie zweistellig zu und setzt damit die Rallye fort.

