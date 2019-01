Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Ankündigung von Unterstützungsmaßnahmen für das lahmende chinesische Wirtschaftswachstum hat den Aktienmärkten in ganz Ostasien am Dienstag Auftrieb verliehen. Am Montag hatten neuerliche negative Konjunktursignale aus dem Reich der Mitte die Kurse noch belastet. Diese Verluste wurden mehr als wieder aufgeholt.

In Tokio, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legte der Nikkei-Index nach einem leichteren Start um 1,0 Prozent zu auf 20.555 Punkte. Rückenwind kam auch vom Yen, der zum Dollar schwächelte. Der Dollar kostete zuletzt 108,67 Yen, verglichen mit 108,11 zur gleichen Vortageszeit.

In Hongkong - größter Verlierer am Vortag - erholte sich der HSI um 1,9 Prozent (Späthandel), in Schanghai ging es um 1,4 Prozent nach oben. In Seoul machte der Kospi einen Satz um 1,6 Prozent auf ein Sechswochenhoch und Sydney schloss 0,7 Prozent höher.

Zur Ankurbelung des Wachstums will Peking die Kreditverfügbarkeit für kleinere Unternehmen verbessern, Infrastrukturinvestitionen beschleunigen und die Steuern senken, wie Regierungsvertreter am Dienstag sagten. Die Zentralbank strebe für die breitere Geldmenge und die gesamte Sozialfinanzierung ein Wachstum ähnlich dem des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) an, sagte Zhu Hexin, ein stellvertretender Gouverneur der People's Bank of China. "Als nächstes werden wir das Problem der Geschäftsbanken lösen, die es nicht wagen oder zögern, Kredite an kleine Unternehmen zu vergeben", sagte er.

Lian Weiliang, stellvertretender Leiter von Chinas führender Wirtschaftsplanungsagentur, sagte, dass große Infrastrukturprojekte bereits im Haushalt für das erste Quartal berücksichtigt werden sollten, damit die meisten von ihnen früher im Jahr beginnen können.

Morgan Stanley hält Immobilienaktien nun für attraktiv

Zu den Stützen am Hongkonger Markt zählten Immobilienaktien. Die Analysten von Morgan Stanley haben den Sektor auf "Attractive" hoch gestuft. Sie rechnen mit steigenden Wohnimmobilienpreisen nach einer Bodenbildung im ersten Quartal. Als ihre Favoriten nennen die Analysten Sun Hung Kai und Kerry Properties, die im Späthandel 2,3 bzw 1,4 Prozent im Plus lagen. Sino Land - obwohl von Morgan Stanley abgestuft - lagen 1,7 Prozent höher, Wharf Holdings 1,1 und Henderson Land 1,5 Prozent.

Gut schlugen sich in der Region Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund aktuell wieder anziehender Ölpreise. Brentöl verteuerte sich nach dem Rücksetzer am Vortag um 1,4 Prozent auf zuletzt 59,82 Dollar. In Hongkong stiegen darauf CNOOC um 3,3 Prozent, in Sydney rückten Santos und Woodside um 1,2 bzw 1,1 Prozent vor.

Eine Sonderbewegung zeigten Olympus in Tokio. Die Aktie machte einen Satz um 17,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dem Partner, der Beteiligungsgesellschaft Valueact Capital, einen Platz im Board von Olympus freigemacht hat.

In Taipeh verbesserten sich Hon Hai um 2,3 Prozent, gestützt davon, dass der Chairman des Unternehmens weiter Aktien kauft.

In Seoul wurden Samsung Electronics um 2,6, SK Hynix um 3,1 und die Autowerte Hyundai Motor um 4,9 und Mando um 5,7 Prozent nach oben genommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.814,60 +0,71% +2,98% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.555,29 +0,96% +2,70% 07:00 Kospi (Seoul) 2.097,18 +1,58% +2,75% 07:00 Schanghai-Comp. 2.570,34 +1,36% +3,07% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.789,55 +1,87% +1,53% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.806,04 +1,01% +0,81% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.218,90 +1,43% +4,23% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.675,72 -0,03% -0,85% 10:00 BSE (Mumbai) 36.192,54 +0,95% -0,17% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1481 +0,1% 1,1466 1,1467 +0,1% EUR/JPY 124,74 +0,5% 124,16 124,02 -0,8% EUR/GBP 0,8900 -0,2% 0,8922 0,8935 -1,1% GBP/USD 1,2899 +0,3% 1,2865 1,2832 +1,2% USD/JPY 108,66 +0,5% 108,16 108,18 -0,9% USD/KRW 1120,23 -0,3% 1123,07 1123,16 +0,5% USD/CNY 6,7533 -0,2% 6,7680 6,7660 -1,8% USD/CNH 6,7583 -0,1% 6,7640 6,7697 -1,6% USD/HKD 7,8419 -0,0% 7,8428 7,8429 +0,1% AUD/USD 0,7221 +0,4% 0,7193 0,7186 +2,5% NZD/USD 0,6848 +0,4% 0,6820 0,6800 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.662,00 -0,0% 3.662,75 3.542,25 -1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,22 50,51 +1,4% 0,71 +12,8% Brent/ICE 59,75 58,99 +1,3% 0,76 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,72 1.291,50 -0,1% -0,78 +0,6% Silber (Spot) 15,66 15,65 +0,1% +0,01 +1,1% Platin (Spot) 805,50 802,50 +0,4% +3,00 +1,1% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,5% +0,01 +0,6% ===

