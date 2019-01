FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag kann der DAX-Future im Verlauf sein Plus noch leicht ausbauen. Für die Charttechniker der Commerzbank befindet sich der März-Kontrakt in einer Handelsspanne zwischen der 10-Tageslinie und der 11.000er Marke. Darüber liege dann die Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 11.090 Punkten verlaufe.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.30 Uhr um 81 auf 10.940 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.955 und das -tief bei 10.870,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.803 Kontrakte.

January 15, 2019 02:38 ET (07:38 GMT)

