Freiverkehr

Einstellung am 14. Januar 2019

ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main



Nr. / ISIN / Wertpapierart / Spezialist / CBF Nr. / Letzter Handelstag 1. / DE000A1X3WX6 / Inhaber-Stammaktien / Baader Bank Aktiengesellschaft / 7881 / 14.01.2019



Regulierter Markt - General Standard

Einführung am 15. Januar 2019

ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main



Stück 16.562.922 (Euro 16.562.922,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 - (gesamtes Grundkapital) und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2018



ISIN: DE000A1X3WX6

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 15.01.2019



Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: ODDO SEYDLER BANK AG / 7626



Handelsmodell: Fortlaufender Handel Product Assignment Group: GER0



Frankfurt am Main, den 14. Januar 2019

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung