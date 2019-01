Am Tag der mit Spannung erwarteten Brexit-Abstimmung des britischen Unterhauses gehen Anleger in Deutschland in die Offensive. Der Dax stieg zu Handelsstart am Dienstag um ein Prozent auf 10.966 Punkte. Für die positive Grundstimmung sorgte unter anderem die Ankündigung der chinesischen Regierung, die schwächelnde Wirtschaft des Landes mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...