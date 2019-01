In der vergangenen Woche berichtete u. a. die "Financial Times", dass Ivanka Trump für die Rolle der zukünftigen Weltbankpräsidentin in Betracht gezogen wird. Was steckt dahinter? Die Tochter und Beraterin von Präsident Donald Trump wird mit Finanzminister Steven Mnuchin und dem amtierenden Stabschef Mick Mulvaney zusammenarbeiten, um einen Nachfolger für den scheidenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...