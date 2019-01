Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Da die Bundrenditen in der vergangenen Woche trotz der Emissionsschwemme bei langlaufenden Staatsanleihen nicht nennenswert gestiegen sind, dürfte sich daran auch in dieser Woche wenig ändern, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank würden für die nächsten Tage eine recht enge Handelsspanne von etwa 0,25% bis 0,30% erwarten. Die Diskussion, dass die EZB im März wohl erneut ihre Inflations- und Wachstumsprojektionen nach unten revidieren müsse, sowie die Erwartungen, dass es im zweiten Quartal einen weiteren Langfristtender geben werde, würden die Renditen auf niedrigen Niveaus stabilisieren. In diesem Umfeld sollte die Nachfrage nach Spread-Produkten hoch bleiben, und die Analysten der DekaBank würden konstruktiv gestimmt für Covered Bonds, Pfandbriefe, aber auch kurzlaufende Senior Bankanleihen (bis vier Jahre) bleiben. (Ausgabe vom 14.01.2019) (15.01.2019/alc/a/a) ...

